الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس في الوادي الجديد

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد الزملوط صورة أرشيفية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث موقف المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

مستجدات مشروع إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد

وأكد الزملوط أن اللقاء بحث آخر مستجدات مشروع إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة ٥٠٠ فدان والإسراع بنسب التنفيذ؛ استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وافتتاح المدينة الشبابية بعد استكمال أعمال التطوير. 

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء أول قرية تراثية وفندق بيئي، وتنظيم رحلات شبابية للعاصمة الإدارية للمحافظة.

 تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس

كما أشار إلى الاتفاق على تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، لافتًا إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الأنشطة والفرق  وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة، للنهوض بمستوى مشاركتها بالبطولات المحلية و القومية، وتشجيع الرياضات التراثية و استضافة المحافظة للبطولات الدولية.

وزير التعليم العالي يلتقي محافظ الوادي الجديد

وفي سياق آخر، كان استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في لقاءٍ ودّي جمع الطرفين لمناقشة مستجدات التعليم الجامعي بالمحافظة.

حيثُ أكّد المحافظ على التوسع في توفير العديد من المنح الدراسية والفرص المتميزة لأبناء المحافظة بالتعاون مع مختلف الجامعات الأهلية. مُعربًا عن خالص تقديره للتعاون المُثمر بين الوزارة والمحافظة في تقديم خدمات تعليمية أفضل، وافتتاح المزيد من الكليات بجامعة الوادي الجديد؛ لتوفير التخصصات المختلفة واستيعاب أبناء المحافظة وتقليل نسبة الاغتراب.

وزير الشباب والرياضة محافظ الوادي الجديد العاصمة الإدارية الجديدة لبحث موقف المشروعات الجارية إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي احتفالات المحافظة بالعيد القومي افتتاح المدينة الشبابية بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية

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