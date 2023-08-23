المشروعات القومية تقود 6 قطاعات اقتصادية لطفرة استثمارية.. والنقل يساهم بـ25%

تصدرت 6 قطاعات اقتصادية قائمة القطاعات التى ارتفعت مساهمتها فى إجمالى الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2023 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهو ما يكشف عدم توقف عجلة التنمية فى ظل التحديات الاقتصادية المختلفة.

قطاع النقل والتخزين فى المرتبة الأولى

وجاء قطاع النقل والتخزين فى المرتبة الأولى بأعلى حصة فى الاستثمارات العامة، يليه الأنشطة العقارية والتعليم، حسبما أظهرت أحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

القطاعات الأعلى جذبًا للاستثمارات العامة

تصدر قطاع النقل والتخزين القطاعات الاقتصادية الأعلى مساهمة فى إجمالى الاستثمارات العامة بنحو 25.9% مقابل 20.6%

تضاعف نصيب قطاع الأنشطة العقارية فى الاستثمارات بأكثر من 200% ليرتفع من 2.1% لـ 7.4%، أيضًا ارتفعت استثمارات قطاع التشييد والبناء من 2.3% لـ 3%.

زادت حصة قطاع خدمات التعليم من إجمالى الاستثمارات العامة من 7.2% لـ9.3%، مع توسع الدولة في إنشاء المدارس والجامعات الأهلية، وتطوير المنظومة التعليمية.

كما ارتفعت الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة إلى 6.3% من إجمالى الاستثمارات العامة مقابل 4.8%.

وحققت الاستثمارات الموجهة إلى قناة السويس ارتفاعًا من 3.3% لـ 5%.

أبرز القطاعات التى تراجعت حصتها فى الاستثمارات

سجل قطاع المياه والصرف الصحى أكبر تراجع فى نسبة الاستثمارات من 20% لـ 9.4%.

انكمشت حصة قطاع الكهرباء من الاستثمارات من 9.5% لـ 6.7%.

بلغ نصيب قطاع الخدمات الصحية من إجمالى الاستثمارات 5.2% مقابل 5.5%.

* القطاعات الأقل جذبًا للاستثمارات

قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.1% من إجمالى الاستثمارات.

قطاع المطاعم والفنادق 0.1%.

الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعى 0.9%.