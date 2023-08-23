الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المشروعات القومية تقود 6 قطاعات اقتصادية لطفرة استثمارية.. والنقل يساهم بـ25%

المشروعات القومية
المشروعات القومية

تصدرت 6 قطاعات اقتصادية قائمة القطاعات التى ارتفعت مساهمتها فى إجمالى الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2023 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهو ما يكشف عدم توقف عجلة التنمية فى ظل التحديات الاقتصادية المختلفة. 

قطاع النقل والتخزين فى المرتبة الأولى

وجاء قطاع النقل والتخزين فى المرتبة الأولى بأعلى حصة فى الاستثمارات العامة، يليه الأنشطة العقارية والتعليم، حسبما أظهرت أحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

القطاعات الأعلى جذبًا للاستثمارات العامة 

تصدر قطاع النقل والتخزين القطاعات الاقتصادية الأعلى مساهمة فى إجمالى الاستثمارات العامة بنحو 25.9% مقابل 20.6% 

تضاعف نصيب قطاع الأنشطة العقارية فى الاستثمارات بأكثر من 200% ليرتفع من 2.1% لـ 7.4%، أيضًا ارتفعت استثمارات قطاع التشييد والبناء من 2.3% لـ 3%.

زادت حصة قطاع خدمات التعليم من إجمالى الاستثمارات العامة من 7.2% لـ9.3%، مع توسع الدولة في إنشاء المدارس والجامعات الأهلية، وتطوير المنظومة التعليمية.

كما ارتفعت الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة إلى 6.3% من إجمالى الاستثمارات العامة مقابل 4.8%.

وحققت الاستثمارات الموجهة إلى قناة السويس ارتفاعًا من 3.3% لـ 5%.

أبرز القطاعات التى تراجعت حصتها فى الاستثمارات

سجل قطاع المياه والصرف الصحى أكبر تراجع فى نسبة الاستثمارات من 20% لـ 9.4%.

انكمشت حصة قطاع الكهرباء من الاستثمارات من 9.5% لـ 6.7%.

بلغ نصيب قطاع الخدمات الصحية من إجمالى الاستثمارات 5.2% مقابل 5.5%.

* القطاعات الأقل جذبًا للاستثمارات

 قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 0.1% من إجمالى الاستثمارات.

قطاع المطاعم والفنادق 0.1%.

الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعى 0.9%.

الاستثمارات العامة قطاعات اقتصادية وزارة التخطيط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء قطاع النقل

الأكثر قراءة

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تداول امتحانى الفيزياء والتاريخ بامتحانات الثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

بدء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 دور ثان

وزير الري يشارك في جلسة "يوم أفريقيا .. الإبتكارات وتبادل المعرفة"

هيئة الدواء تنظم ورشة عمل للتعريف بكيفية التعامل مع "العقاقير المغشوشة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل