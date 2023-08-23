الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مدينة العلمين أصبحت حديث العالم (فيديو)

مدينة العلمين
مدينة العلمين

قالت الإعلامية نورهان عجيزة، إن مدينة العلمين أصبحت حديث العالم خاصة بعد إقامة مهرجان العلمين الترفيهي الأكبر في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

 

وأكدت، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مهرجان العلمين يشهد أسبوعه الأخير بعد أن أثبت نجاحه واختلافه وتميزه إلى حد بعيد، حيث يروج للسياحة المصرية، ويضع العلمين الجديدة على خريطة السياحة العالمية، ولكن المدينة تفتح أبوابها للزوار طوال العام في جميع المواسم من جميع أنحاء العالم.

 

وتابعت أن العلمين تشهد حفلتان الأولى لفرقة "كايروكي"، والثانية لمطرب الراب العالمي "راس" والذي له جمهور كبير في مدينة العلمين وينتظره جمهور كبير من جميع الفئات العمرية.

 

وأضافت أنه بعد ساعات قليلة العلمين الجديدة تشهد أول أيام مهرجان القاهرة للدراما، والذي يُنظم لأول مرة على أرض العلمين في دورته الثانية، للاحتفال بمرور 60 سنة على  إذاعة أول عمل درامي مصري وهو “مسلسل هارب من الأيام”، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب للاحتفال بمرور 60 سنة دراما.

 

ولفتت إلى أنه سيتم توزيع الجوائز على الفنيين وليس الفنانين فقط الذين قدموا الكثير لصناعة الدراما المصرية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة الجمهور في التصويت للجوائز لجميع الفنانين برئاسة الفنان يحيي الفخراني.

 

كما شهدت مدينة العلمين، أمس، عروضًا للبالية والفرق الشعبية المصرية سواء من الأقصر أو كفر الشيخ أو الإسكندرية، ومنافسات ومسابقات لكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقة جرى شاطئية.

مدينة العلمين الدراما المصرية والعربية أرض العلمين الراب العالمي راس فرقة كايروكي الطائرة الشاطئية جرى شاطئية

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