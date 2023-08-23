زيارة الانبا ثيؤدوسيوس الي أيبارشية هولندا في ضيافة اسقفها

قام الأنبا ثيودسيوس، أسقف وسط الجيزة، بزيارة رعوية لهولندا في ضيافة الأنبا أرساني، أسقف الإيبارشية، استغرقت بضعة أيام.

وخلال الزيارة، صلى نيافته بعض القداسات الإلهية وأيضا بعض من عشيات نهضة السيدة العذراء، وكان ذلك في بعض كنائس الإيبارشية المختلفة، كما ألقى أثناء الزيارة مجموعة من العظات الروحية.

عيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء إلى السماء

ومن جهته صلى الانبا اغناطيوس اسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى عشية عيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء إلى السماء بمشاركة كهنة وشمامسة وشعب الايبارشية وخلال العشية قام نيافته بالقاء العظة ثم قام بتوزيع هدايا على الأبناء المشاركين فى حفظ مستويات المزامير وأجزاء من الكتاب المقدس .

وصلى نيافته بعد العشية مع خورس الشمامسة والشعب تسبحة نصف الليل .

وبعدها القداس الإلهى الذى انتهى باكر اليوم وخلال القداس الالهى وبعد صلاة الصلح قام نيافته برسامة مجموعة من الشمامسة فى رتبة الابسلطس و الاغنسطس.

الانبا ارساني و الانبا ثيؤدوسيوس يصلون عشية نهضة السيدة العذراء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام

ومن جهته صلي الانبا ارسانى اسقف هولندا ونيافة الأنبا سيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة بمصر الجمعة الماضية عشية نهضة السيدة العذراء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام.

وحضر العشية من آباء كهنة الكاتدرائية بامستردام القمص يسي ميساك و القمص بافلوس سعيد. كما حضر ايضا العشية القمص جورجيوس افا مينا الراهب بدير الشهيد العظيم مارمينا بكينج مريوط الاسكندرية و الشمامسة و اعداد من شعب الكنيسة.

واختتم الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء، والذي استمر لمده 15 يوما بقداس العيد صباح الثلاثاء في 22 أغسطس الجاري.

وبالتزامن مع احتفالات صوم العذراء تقيم الكنائس المسيحية نهضات صوم العذراء من خلال برنامج يومي لمده 15 يومًا، والقي فيها العديد من الكهنة العظات الروحية طيلة فترة النهضات الروحية.