الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا: هجوم جديد بمسيرة روسية على أوديسا

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بوقوع هجوم جديد بمسيرة روسية على أوديسا أدى لنشوب حريق بمنشأة لتخزين الحبوب، بحسب تصريحات للسلطات الأوكرانية في بيان لها منذ قليل.

ومنذ أسبوعين أعلن سلاح الجو الأوكراني أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب، واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

وأدى هجوم روسي على ميناء إسماعيل، الذي يستخدم لتصدير الحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل أغسطس.

أوكرانيا مسيرة روسية أوديسا تخزين الحبوب السلطات الأوكرانية سلاح الجو الأوكرانى الجيش الروسي نهر الدانوب ميناء إسماعيل الحدود مع رومانيا أسعار الغذاء العالمية ارتفاع أسعار الغذاء العالمية

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