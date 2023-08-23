أوكرانيا: هجوم جديد بمسيرة روسية على أوديسا

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بوقوع هجوم جديد بمسيرة روسية على أوديسا أدى لنشوب حريق بمنشأة لتخزين الحبوب، بحسب تصريحات للسلطات الأوكرانية في بيان لها منذ قليل.

ومنذ أسبوعين أعلن سلاح الجو الأوكراني أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب، واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

وأدى هجوم روسي على ميناء إسماعيل، الذي يستخدم لتصدير الحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل أغسطس.