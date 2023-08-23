تقرير دولى : مصر تبرز كنقطة جذب للاستثمار العقارى

أكد تقرير دولي أن مصر تبرز كنقطة جذب للاستثمار العقاري وتتطلع إلى طفرة استثمارية ضخمة.

وقال موقع "إرابيان بيزنس"، المعني بريادة الأعمال في الشرق الأوسط، تبرز مصر كنقطة جذب للاستثمار العقاري، وفقًا لتحليل أجرته شركة نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع تطلع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى استثمار ما يصل إلى 120 مليار دولار في مصر، يمكن أن يزدهر قطاع العقارات في القاهرة على وجه الخصوص.

ويسلط التقرير الضوء على سوق العقارات في مصر، وخاصة القاهرة، باعتبارها سوقًا بارزة للاستثمار، حيث تمت إضافة السوق المصرية مؤخرًا إلى شبكة نايت فرانك الإفريقية، وهي تتألق كنجم شمال إفريقيا الصاعد.

وقد وضعت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط خططًا لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار في البلاد، مما يشير إلى ثقتها القوية في نمو السوق في المنطقة.

وقالت زينب عادل، رئيس مكتب مصر لشركة نايت فرانك: "مع تجاوز عدد سكان مصر 109.3 مليون نسمة، تعد مصر وجهة جذابة تجذبنا، وفي قلب هذه الأرض التاريخية تكمن فرصة استثنائية، وهي فرصة يتردد صداها بقوة مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمشترين في الشرق الأوسط على حد سواء".

وأضافت: "إن المزيج الجذاب الذي تتمتع به مصر من التراث الغني والموقع الجغرافي الاستراتيجي والاقتصاد المزدهر يدفعها إلى طليعة الوجهات الاستثمارية".

وقال التقرير، إن القاهرة وحدها هي موطن لأكثر من 20 مليون شخص، مما يجعلها مدينة توفر المحفظة العقارية المثيرة للإعجاب في البلاد والتي تبلغ حوالي 2 مليار قدم مربع من العقارات النشطة إمكانات هائلة للنمو، ويتركز المشهد العقاري في القاهرة على قطاع سكني مزدهر.

وفي عام 2022، ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في القاهرة إلى 20 مليار دولار، منها 16 مليار دولار مخصصة للقطاع السكني، مما يدل على زيادة الطلب على الإسكان.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​أسعار العقارات السكنية بنحو 10% خلال العام نفسه، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بالقطاع.

واوضح التقرير، ان الساحل الشمالي يجذب للبلاد الاهتمام باعتباره سوقًا للمنازل الثانية، مما يتوقع استمرار الطلب عليه.