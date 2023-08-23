الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": الإخوان عُرفت بتجهيز تنظيم الجهاد الإسلامى لاغتيال السادات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ورفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن من يدرس الحركات الإسلامية يعلم أن هناك وسائل للتداخل والتقارب والتقاطع السياسي والتنظيمي بين بعضها البعض.

وأضاف رفعت السيد، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عنصر الجهاد له زميل أو قريب في الإخوان، وفكرة إن الإخوان كانت على علم باغتيال السادات واردة، وإن لم تبرزها بشكل قاطع وثائق تلك الحادثة، مشيرًا إلى أن طبيعة الأحداث التي كانت موجودة والعنف الموجود يؤكد أن هناك علاقات تنظيمة وسياسية بين الإخوان والجماعة الجهادية المسلحة، ولكن لا يوجد دليل حاسم لأشخاص بعينهم أنهم شاركوا باغتيال السادات.

وتابع أن الشواهد أن الإخوان علموا بقضية اغتيال السادات والانتماء إلى تنظيم الجهاد وحدث تقاطع كبير للإخوان مع قيادات ذلك التنظيم ووصلت للتمويل لبعضهم.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد الجهاد اغتيال السادات لعنف الموجود الإخوان تمويل

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