الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": صالح سرية أسس الفنية العسكرية للقضاء على السادات

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن صالح سرية بعد عودته من العراق وحصوله على الدكتوراة من جامعة عين شمس، ربطته علاقة بزينب الغزالي التي كانت أهم كادر نسائي خرج من سجون السادات.

 

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قيل أنها عرفته ولكنها لم توافق على تحركه السياسي السريع وهذا مشكوك فيه لأن من عين صالح سرية كموظف في جامعة الدول العربية هي زينب الغزالي. 

 

وتابع، أن شكري مصطفى خرج من لواء جمعيات التبرعات وقتل الشيخ الذهبي، وصالح سرية جاء وأسس من خلال توظيفه بجامعة الدول العربية تنظيم الفنية العسكرية بهدف أن يستولي عليها وأن يأخذ الطلاب ويقضي على السادات وهو يخطب في مجلس الشعب. 

 

وأشار إلى أن السادات أخرج الإخوان ومجلة الدعوة، والإخوان وقتها كانوا  قسمين، جماعة الإخوان، والإخوان الجهادية وهي كلمة استخدمت كثيرًا من هذه الجماعات ومنها داعش واستخدموا اسماء الصحابة جيمعا من الفاروق وأبو بكر استخدموا الكنية والاسم لايهام الناس أنهم يسيرون على طريق الصحابة.

 

عن البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .

رفعت سيد أحمد صالح سريه تنظيم الفنية العسكرية السادات مجلس الشعب زينب الغزالى

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