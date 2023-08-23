رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": الله لا يحب الإخوان.. ووصولهم للحكم كشف عوراتهم للناس

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن من خرج في 30 يونيو هم الشعب، ليس الجيش ولا القضاة، لأن هناك ملايين خرجوا بشكل فطري، وكان ذلك صدمة للإخوان، لأنهم جهلة، والله لا يحبهم.

وأضاف “سيد”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جاءت هذه الجماعة على رأس السلطة في بداية حكم الثورة فظهرت عورات الجماعة ومحمد مرسي أمام الناس، كانت الأنهار تجري تحت أقدامه والسلطة معه، والدنيا حاضرة، لكن القصر الجمهوري تحول لفرع من فروع مكتب الإرشاد، كان هناك صورة شهيرة لجريدة الشرق الأوسط سربت للمرشد جالس في القصر الجمهوري، ومرسي على الطرف؛ لذا عندما حدثت الثورة أصيبت الجماعة بالصدمة".

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.