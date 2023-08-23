قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروى مشطا وقريتى سلامون والمدمر بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن مدينة طما ومجلس قروي مشطا وقريتي سلامون والمدمر الأربعاء الموافق ٢٣ أغسطس 2023 في تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة صباحًا من نفس اليوم ولمدة ٤ ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه السكساكا السطحية.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية عنيبس بمركز جهينة بسوهاج، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للأهالي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير ادارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل في لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية، وندوات لقادة الرأي بالقرية، ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب، وحملات طرق أبواب، وورش سباكة للسيدات، والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات، واستطلاعات رأي للمواطنين، وسيارة استقبال الشكاوى، وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.