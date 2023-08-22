الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يوضح أسباب إشهار إفلاس الشركات فى أوروبا

الدكتور أنور القاسم
الدكتور أنور القاسم

أوضح الدكتور أنور القاسم، الخبير في الشأن الاقتصادي، أسباب إفلاس الشركات الأوروبية عند أعلى مستوى منذ عام 2015، مؤكدًا أنها تتنوع بين أسباب دولية وأخرى إقليمية. 

وأضاف “القاسم” خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إفلاس الشركات بدأ قبل جائحة كورونا، لكن هناك الكثير من الشركات التي أنقذها الدعم الحكومي خلال جائحة كورونا من الإفلاس، ليعطي هذه الشركات فرصة قصيرة لحل مشاكلها.

وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى ما نحن عليه الآن في أوروبا، لافتًا إلى أن هذا الإفلاس الكبير ووجود عدد هائل جدًا من الشركات تفلس وبشكل مضطرد، وذلك بسبب جائحة كورونا أولًا.

وأشار إلى الدعم الحكومي الذي خصصته كل دول الاتحاد الأوروبي للشركات منعًا من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ومنعًا من سقوط الشركات وإفلاسها، لافتًا إلى أن هذه المساعدات توقفت الآن، وبالتالي فإن معظم هذه الشركات التي كانت تعتمد على المساعدات الحكومية لم تعد قادرة على مواصلة العمل دون دعم، ولذلك تعلن هذه الشركات في كافة القطاعات إفلاسها. 

افلاس شركات شركات اوروبية جائحة كورونا مساعدات مالية شؤون اقتصادية اقتصاد

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