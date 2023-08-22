"الوطنية للإعلام": تكليف القطاع الاقتصادى بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات

ناقش مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، فى اجتماع اليوم، ملف ترقية العـاملين المستحقين الترقي بالهيئة.

وقرر مجلس الهيئة تكليف القطاع الاقتصادي بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوطنية للإعلام على تحفيز العاملين بها ورفع روحهم المعنوية وحفاظا على استقرارهم الوظيفي.

وكانت هناك توجيهات مستمرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للجهات والإدارات المعنية بالهيئة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر وبذل الجهود لتنفيـذ ترقيات الزملاء بالوطنية للإعلام.