الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 76 محضرا خلال حملات تفتيشية بحي أول طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وجرى شن حملة مكبرة وذلك للمرور على المحالّ والمطاعم والأسواق التجارية لمراقبة أسعار السلع ومقارنتها بفواتير الشراء وتاريخ صلاحية المنتج ومدى مطابقته للمواصفات وقد تم المرور على عدد (11) منشأة وتم تحرير عدد 76 مخالفة من قبل أعضاء اللجنة المشكلة.

وقامت الصحة بتحرير عدد 22 محضرا وتحرير محضر غلق ومحضر سحب عينه وقام التموين بتحرير عدد (1) محضر نقص وزن، (1) غير مطابق للمواصفات، (1) عدم نظافة أدوات عجين، (1) محضر جنحة غير صالح للاستهلاك الآدمى لعدد (٥) كيلوات سمك مجمد  (۱) محضر اشتباه في الصلاحية لعدد ١٢,٥٠ كيلو سجق، كما قام الطب البيطري بتحرير محاضر لعدد (٥) كيلوات سمك مجمد وعدد (١٢,٥٠) كيلو سجق مشتبه في الصلاحية.

وحررت هيئة سلامة الغذاء، عدد (۲) محضر جنح وتم سحب عينات وتم التنبيه على الاشتراطات الصحية، كما قام قسم رخص المحالّ بالحي بتحرير عدد (١٤) مخالفة عدم وجود رخصة.

وقامت إدارة البيئة بالحي، بتحرير 2 مخالفة بيئة وقسم الإشغالات بالحي بتحرير (١٤) مخالفة إشغال طريق كما تم تحصيل مبلغ سبعة آلاف وعشرين جنيها لا غير متحصلات مخالفات نظافة وقد تم التنبية على المحالّ التي تم المرور عليها بضرورة التوجه لتقنين وضع رخصة التشغيل على القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

تحرير موت محضرا خلال الحملات التفتيشية بحى اول طنطا

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