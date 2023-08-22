الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الداودي" يبحث مع أحد المستثمرين إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أحد المستثمرين لبحث فرص الاستثمار لإنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج طاقة متجددة وتوفير مصدر للسماد البلدى عالى الجودة، فضلا عن إقامة مشروع للصناعات الزراعية عالية الجودة.

 

استمع المحافظ، إلى عرض تفصيلى حول طبيعة المشروع  والذى سيوفر 1500 فرصة عمل ثابتة لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء وتشغيل وحدة بيوجاز لإنتاج الكهرباء وتوفير مصدر للسماد الصلب والسائل عالى الجودة، حيث يعتمد المشروع على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة، بالإضافة إلى إقامة وحدات صناعية لفرز المحاصيل التى ستقوم الشركة باستصلاحها وزراعتها.

 

كما سيتم إنشاء مزارع سمكية بهدف تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلى إلى الأسواق العربية والأوروبية، بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوى من مخلفات الأسماك للسوق المحلى بأسعار تنافسية، إضافة إلى ذلك ستقوم الشركة بإنشاء مركز تدريب يعمل بنظام التعليم المزدوج،  لمنح المتدربين شهادات خبرة و مكافأة شهرية وحوافز تشجيعية، واكتساب خبرة عملية وفنية، كما ستقوم الشركة بتعيين المتدربين المؤهلين بالمشروع.

أبناء المحافظة 1500 فرصة عمل أشرف الداودي محافظ قنا استيراد وتصدير اشرف الداودي

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