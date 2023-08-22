الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: نتعاون مع دول بريكس فى تصدير الطاقة والأسمدة والحبوب إلى الأسواق العالمية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال  الرئيس فلاديمير بوتين، إن طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ستعمل على ربط روسيا بالدول الأخرى الآسيوية والإفريقية وهذا سيجعل فرصًا سانحة هناك لتبادل الصادرات بين روسيا وبين الدول الإفريقية والآسيوية.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته بافتتاح قمة بريكس، أن هناك فكرة لتطوير منطقة حرة للتجارة، لافتًا إلى أن روسيا تعمل مع دول البريكس بكل شفافية وتتعاون فيما يخص الطاقة وتوصيل الطاقة إلى الأسواق العالمية، كما تساعد الدول بتصدير الأسمدة والحبوب إليها حتى تستطيع أن تحصل على أمن الطاقة وأمن الغذاء وأن تحارب الجوع في بلادها وتحقق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن روسيا تلتزم بهذه الجهود بالتعاون مع دول الكتلة.

بوتين فلاديمير بوتين قمة “بريكس روسيا الأمن الغذائي تصدير الطاقة

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