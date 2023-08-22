إزالة وإيقاف حالات تعد ومخالفات بناء خلال حملات مكثفة بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وجرى تنفيذ ١٤حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام رئيس المركز والمدينة بإيقاف حالة بناء مخالف لدور ثالث علوي بمنزل مساحته ٢٢٥ متر وتم التحفظ على ٣٠ شيكارة أسمنت بديوان عام الوحدة المحلية وإيقاف حالة بشارع الكنسية المتفرع من شارع الريدي، وتم التحفظ على خلاطة بديوان الوحدة المحلية وإزالة ٤ حالات تعد على أرض زراعية وحالتين بحوض واصف أرض إصلاح زراعي على مساحة قيراط و١٨سهما، وحالتين بحوض العمدة على مساحة ٢٢سهما.

كما جرى إزالة ٧ حالات تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على مساحة ٥ قراريط و١٢سهما، وإزالة حالة تعدى بالبناء المخالف في المهد بقرية صندفا على مساحة قيراط مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، الحملة المكبرة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، حيثُ تم إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة ٥٢٥ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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