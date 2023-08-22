الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يتحدى: قرارنا بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية "لا رجعة فيه"

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن قراره بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية لا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن مجلس  أعمال بريكس سيقدم حلولا لوجستية ويبني سككًا حديدية بالدول النامية.

أضاف بوتين أن بنك بريكس سيكون بديلا لمؤسسات التنمية الغربية، كما أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف، لافتًا إلى أن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة.

تابع أن مجموعة بريكس تتجاوز مجموعة السبع من حيث القدرة الشرائية، لافتًا أمام قمة بريكس، الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية . 

وتستمر اليوم "القمة الـ15 لمجموعة البريكس"، في جوهانسبرج، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة المتبادلة"، بمشاركة قادة الدول الأعضاء الأربع، وتستمر لمدة 3 أيام.

تفاصيل مؤتمر بريكس 

ويستمر المؤتمر حتى الخميس 24 أغسطس، ويشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.

بحسب التقارير الواردة، فإنه بحلول نهاية عام 2022، سيبلغ حجم اقتصادات دول البريكس نحو 44 تريليون دولار، وستسيطر المجموعة على 17% من التجارة العالمية، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، مجموعة البريكس الحالية. وستسيطر الدول على 27%. تبلغ المساحة الإجمالية لليابسة في العالم 40 مليون كيلومتر مربع.

ويبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة، أي ما يعادل حوالي 42% من إجمالي سكان الأرض، في حين يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع حوالي 800 مليون نسمة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم اقتصاد الصين وحده أكبر من 6 اقتصادات (مجموعة السبع)، وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتعد البريكس هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات في 2006 وتمثل 4 دول أعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين). انضمت جنوب أفريقيا BRIC لاحقًا إلى المجموعة في عام 2010Brix".

وصاغ فكرة مجموعة البريكس لأول مرة من قبل كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس جيم أونيل في عام 2001 تحت عنوان "بناء اقتصادات عالمية أفضل لبريكس".

بريكس بوتين الدولار كعملة عالمية حلولا لوجستية الدول النامية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

محافظ جنوب سيناء: نضاعف جهدنا لدعم المواطن لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام

لا إصابات.. السيطرة على حريق كابينة كهرباء بـ الهرم فى الجيزة

رفع 182 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة بالسنطة

تحرير 67 محضر إشغال طريق خلال حملة بشوارع بني مزار بالمنيا

"النوم بعد العشاء".. أمجد الحداد يقدم روشتة لتقوية المناعة ومواجهة المتحور الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق