بوتين يتحدى: قرارنا بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية "لا رجعة فيه"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن قراره بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية لا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن مجلس أعمال بريكس سيقدم حلولا لوجستية ويبني سككًا حديدية بالدول النامية.

أضاف بوتين أن بنك بريكس سيكون بديلا لمؤسسات التنمية الغربية، كما أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف، لافتًا إلى أن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة.

تابع أن مجموعة بريكس تتجاوز مجموعة السبع من حيث القدرة الشرائية، لافتًا أمام قمة بريكس، الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية .

وتستمر اليوم "القمة الـ15 لمجموعة البريكس"، في جوهانسبرج، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة المتبادلة"، بمشاركة قادة الدول الأعضاء الأربع، وتستمر لمدة 3 أيام.

تفاصيل مؤتمر بريكس

ويستمر المؤتمر حتى الخميس 24 أغسطس، ويشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو.

بحسب التقارير الواردة، فإنه بحلول نهاية عام 2022، سيبلغ حجم اقتصادات دول البريكس نحو 44 تريليون دولار، وستسيطر المجموعة على 17% من التجارة العالمية، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، مجموعة البريكس الحالية. وستسيطر الدول على 27%. تبلغ المساحة الإجمالية لليابسة في العالم 40 مليون كيلومتر مربع.

ويبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة، أي ما يعادل حوالي 42% من إجمالي سكان الأرض، في حين يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع حوالي 800 مليون نسمة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم اقتصاد الصين وحده أكبر من 6 اقتصادات (مجموعة السبع)، وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتعد البريكس هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات في 2006 وتمثل 4 دول أعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين). انضمت جنوب أفريقيا BRIC لاحقًا إلى المجموعة في عام 2010Brix".

وصاغ فكرة مجموعة البريكس لأول مرة من قبل كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس جيم أونيل في عام 2001 تحت عنوان "بناء اقتصادات عالمية أفضل لبريكس".