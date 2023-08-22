يبدأ بمسرحية «تشارلي».. تفاصيل الحفل الافتتاحي لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

أعلن المخرج أحمد البوهي، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومخرج حفل افتتاح المهرجان، عن تفاصيل حفل افتتاح الدورة الثلاثين، والمقرر انطلاقه يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال “البوهي”، إن حفل افتتاح المهرجان، سوف يشهد عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، كما يشهد المهرجان لأول مرة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بعرض الافتتاح، موضحا أن هناك مفاجأة فيما يخص مقدمي الحفل.

وأضاف: "حقل الافتتاح يشمل فقرة المراسم وكلمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي والذي سوف تستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها سوف سيكون نصف ساعة استراحة، وبعدها يتم تقديم العرض المسرحي "تشارلي" كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عرض "تشارلي"

يتناول حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي،عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين و المطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.

19 عرضا يشاركون في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض "الرجل الذي أكله الورق" عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض "من أجل الجنة إيكاروس" كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي.