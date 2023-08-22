الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 23 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بالمنيا (صور)

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمركزي ديرمواس ومطاي

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، 67 مخالفة خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

نظمت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية ومراقبة الحالة التموينية وضبط الأسعار والأسواق والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

 

قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون مع الإدارة التموينية بالمركز، شكلت حملة تموينية بحضور محمد فوزي العربي رئيس الوحدة المحلية بتل بنى عمران لضبط مخالفات المخابز البلدية وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والألتزام بمواعيد التشغيل اسفرت عن تحرير 16 مخالفة متنوعة. 

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي 9 مخالفات نقص وزن و3 مخالفات عدم مطابقة للمواصفات و2 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن ومخالفة واحدة عدم إعطاء بون صرف ومخالفة واحدة تصرف في الدقيق "5 شيكارة دقيق" وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها. 

 

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي  بالتعاون مع إدارة تموين المركز برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين قامت بتنظيم حملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

 

وأشار إلى أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات الأسواق بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر تموينية متنوع جاءت كالتالي ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار و٣ محاضر منتجات مجهولة المصدر وتم ضبط ٣ شيكاره دقيق و ١٠ كرتونه مقرمشات و ٢٠ صفيحه جبنه بمعرفه حسين يوسف رئيس قسم التجاره الداخليه مؤكدا أن الوحدة المحليه لمركز ومدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

 

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المنيا تحرير 23 مخالفة تموينية حملات رقابية علي الأسواق والمخابز مركزي ديرمواس ومطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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