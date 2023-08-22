الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تكنولوجيا: استخدام الذكاء الاصطناعى سيضيف 15 تريليون دولار للاقتصاد العالمى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

 قال محمد عزام، خبير تكنولوجيا أمن المعلومات، إن استخدام التكنولوجيا هي لصالح وظائف جديدة، لأنها تتطلب مهارات جديدة لأننا لا نستطيع استخدام مهاراتنا الحالية في الوظائف بالمستقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة استبدال الإنسان بالآلة الدول بدأت تفكر في الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي، ومصر من أوائل الدول العربية التي أعدت وثيقة الاستخدام المسئول.

وتابع، أن الوثيقة أكدت أن الذكاء الاصطناعي يستخدم لرفاهية البشر وليس العكس، مثل استخدامه في الإنقاذ والمناطق الخطرة كالتنقيب والتعدين، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يناقش المبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والعالم بدأ يفكر في أن تكون هناك الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

توفير ملايين من فرص العمل

وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يوفر للاقتصاد العالمي 15 تريليون دولار، خاصة في مجال صناعة الأدوية والصحة واستنباط أصناف زراعية جديدة تتناسب مع التغيرات المناخية، كما أنه يوفر ملايين من فرص العمل.

خبير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار فرص العمل استنباط أصناف زراعية

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