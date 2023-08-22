الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ندى الدمياطي".. قصة نجاح طبيبة مصرية مثلت بلدها في أكبر جامعات فرنسا

ندى الدمياطي
ندى الدمياطي

ندى الدمياطي، مدرس بكلية الطب بجامعة حلوان، بدأت رحلة الدراسة في أمراض الجهاز الهضمي بعد التخرد مباشرة، مشيرة أنها تعلم جيداً أن الدولة المصرية عانت كثيراً من أمراض الجهاز الهضمي وبخاصة فيروس سي الذي أصاب عدد كبير من المواطنين.

أمراض الجهاز الهضمي في مصر

وأكدت ندى الدمياطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، مصر لديها نبغات كثيرة في مجال زراعة الكبد، ولكن كان الغرب متقدم خطوات عن مصر، ولهذا حرصت على الالتحاق بأكبر مركز لزراعة الكبد في فرنسا وبعد الحصول على درجة الدكتوراه، عادت مرة أخرى إلى مصر لتكملة مشوارها العلمي في مصر ومساعدة المواطنين.

تبادل الخبرات العلمية 

وأضافت في حديثها، أن مصر لديها خبرات كبيرة في زراعة الكبد من متبرع متوفي بينما الغرب لديهم قدر من المعلومات الوافي عن التبرع من متبرع حي، ولهذا بعد حصولها على الدكتوراه حرصت على أن يكون هناك تواصل مع المركز الفرنسي لزراعة الكبد حتى يكون هناك تبادل للخبرات بين البلدين في هذا التخصص.

وتابعت:" حصولي على الدكتوراه كان بها الكثير من التحديات، حيث حصلت على الدكتوراه من دولة لا تنطق العربية أو الإنجليزية، ولهذا ذهبت إلى مدرسة لتعلم اللغة الفرنسية من أجل إنجاز هذه الرسالة".

واستطرد:"قمت بالانضمام لمؤسسة حياة كريمة، وساهمت بإنشاء القسم الطبي بهذه المؤوسسة، سعيد بالمشاركة في هذا العمل المدني".

ندى الدمياطي طب حلوان أمراض الجهاز الهضمي دي إم س السفيرة عزيزة

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