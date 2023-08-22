الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السلع التموينية" تعلن ممارستين دولية ومحلية لشراء زيت الطعام

زيت
زيت

أعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و 10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد. 

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، موضحة أن فترة الوصول من 6 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2023 و/أو من 21 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت  بعد غد الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما وبتسهيلات موردين 270 يوما وتختار الهيئة ما يناسبها.
من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 5  إلى 20 أكتوبر 2023 و/أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.
وأضافت أن جلسة فض المظاريف بعد غد الخميس  بمقر الهيئة، لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

الهيئة العامة للسلع التموينية زيت صويا خام مقر الهيئة العامة للسلع التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي احتياطي الزيت

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