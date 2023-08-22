الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولادة طالبة في قاعة امتحان بالعراق.. ماذا عن نتيجة الاختبار؟

طفل
طفل

شهدت إحدى قاعات الامتحانات في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، حالة ولادة لإحدى الطالبات أثناء إجابتها على أسئلة الامتحان.

وضجّت منصات التواصل في العراق بالحادثة الغريبة إذ اعتبرها كثيرون من روادها بشارة خير، بينما قال آخرون إن الضغط النفسي ورهبة الامتحانات ربما ساهما في تعجيل موعد الولادة، وذهب فريق ثالث نحو انتقاد ظاهرة الزواج المبكر، باعتبارها المسؤولة عما حدث.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، إنه تمت هذا الصباح خلال تقديم امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط، في إحدى قاعات التربية الثالثة بالرصافة شرق بغداد، حالة ولادة لطالبة وهي تقدم الامتحان، بعد وقت قصير من دخولها للقاعة. حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

أضاف: الحمد لله تم التعامل مع الموقف بكل مهنية من قبل كوادرنا التدريسية والإدارية هناك، من خلال إسعافها على وجه السرعة وتمت الولادة على خير، ونحن كوزارة نهنىء هذه الولادة المباركة ونتمنى للطالبة الأم والجنين دوام الصحة والعافية.

وتابع "نحن كتربية نتعامل مع الدفتر الامتحاني المغلف للاجابات لكل طالب، ولا نعرف الآن هل أن هذه الطالبة قد أكملت إجاباتها على أسئلة الامتحان أم لا، لكن لا شك أن الوزارة كعادتها تأخذ دوما في الاعتبار الاعتبارات الأبوية والإنسانية، في التعاطي مع هكذا حالات.

وأوضح أنه من المبكر حاليا البت في أمر نجاحها، حيث لم تمض بعد سوى ساعات قليلة على ما حدث. والمهم هو أن الولادة قد تمت بخير وسلامة.

بغداد العاصمة العراقية ولادة التواصل الاجتماعي وزارة التربية العراقية

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