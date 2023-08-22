وزير الرى يلتقى وزير التعاون الإنمائى السويدى لتبادل الخبرات فى مجال المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري جون فورسيل وزير التعاون الإنمائى السويدى، وذلك على هامش مشاركته فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الإسبوع العالمى للمياه ، مشيداً بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية ، وخاصة الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" لمصر والدول الإفريقية فى مجال المياه، ورغبة مصر في تطوير هذا التعاون خلال الفترة القادمة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر في عدد من المجالات الخاصة بالمياه في ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية ويمكن ان تلبي المطالب المصرية خصوصًا في مجال بناء القدرات .

كما دعا الدكتور سويلم الجانب السويدي للإستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمرات المناخ لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر COP27، مع توجيه الدعوة للجانب السويدى لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe خاصة في ضوء الدور المهم لوكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة في مجال المياه فى دعم هذه المبادرة .

كما أكد أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه للدول الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والغذاء التى تواجه القارة الإفريقية ودعم السياسة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بهذه الدول.

كان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري قد بدأ مطلع الأسبوع الجارى زيارة رسمية إلى دولة السويد لتمثل جمهورية مصر العربية فى الاسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم، وتحظي تحديات المياه والأمن الغذائي بأولوية قصوي بين القضايا المطروحة على طاولة الفاعلية، حيث تسعي مصر للاستفادة من تجارب دول العالم المختلفة فى مجال تنمية الموارد المائية ونظم الري الحديث علي نحو يلائم التحديات الراهنة والتي تمثل تهديد لصحة مصر التاريخية من المياه.