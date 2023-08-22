3 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي وإصابة 3 أشخاص.

انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة إلى مكان الحادث، وتبين أنه خلال سير ميكروباص قيادة سائق 18 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.