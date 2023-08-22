الهلال الأحمر توضح إجراءات التعامل مع حالات التسمم

قالت جمعية الهلال الأحمر المصري إن التسمم هو وصول أي مادة للجسم ينتج عنها تأثير ضار، إما عن طريق البلع أو الاستنشاق أو الجلد.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن علامات التسمم قد تكون مفاجئة وحادة وتظهر فى دقائق وحتى ساعات بعد التعرض، أو تغير في لون الجلد، تورم، حرق موضعى.

أما أعراض إصابة الجهاز الهضمى فهى: حروق حول الشفتين، ألم فى المعدة، إسهال، وقىء.

وأشارت إلى أن أعراض إصابات الجهاز التنفسى هي: عطس، كحة، ضيق تنفس، اختناق.

وأضافت أن أعراض إصابة الجهاز العصبي هى: تغيير في درجة الوعى، تشنجات، صداع، دوخة، وإحساس بالإغماء.

النزيف والجروح

ولفتت إلى أن الإسعافات الأولية للتعامل مع حالات النزيف والجروح هى:

استدعاء الإسعاف.

العمل على إيقاف النزيف للمصاب.

القيام بتغطية الجسم المنزوع بشاش.

وضع الجزء المنزوع في كيس محكم لا يحدث به تسريب.

وضع هذا الجسم فى كيس آخر مملوء بالثلج والماء.

القيام بملاحظة المصاب واعمل على راحته وطمأنته حتى وصول الإسعاف.

ضرورة تسليم الكيس الذي به الجزء أو المكان المنزوع إلى الإسعاف.

حالات الكسر

وقدمت الجمعية عددًا من النصائح للتعامل مع حالات الكسر، وذلك من خلال وضع كمادات باردة غير مباشرة على مكان الإصاب لمدة لا تزيد على 20 دقيقة، مع الانتظار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل وضع الكمادات الباردة مرة أخرى.

فروع جمعية الهلال الأحمر

أكدت جمعية الهلال الأحمر أن فروع جمعية الهلال الأحمر المصري تغطي محافظات الجمهورية، وذلك عن طريق 27 فرعًا في محافظات: مرسى مطروح، سوهاج، الوادي الجديد، القاهرة، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، الجيزة، الإسكندرية، السويس، أسوان، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، القليوبية، البحيرة، الأقصر، الفيوم، بني سويف، قنا، والبحر الأحمر، أسيوط.