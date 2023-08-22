قرعة علنية لتأجير 35 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد بسوهاج

أقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، فعاليات مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 35 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثانية والمخصصة لأنشطة ملابس جاهزة، وستائر ومفروشات بعدد 10 محلات، وبقالة وعطارة وعلافة بعدد 10 محلات، وأدوات منزلية ومنظفات بعدد 10 محلات، وحرفيين بعدد 5 محلات ، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة كل من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان ورئيس الغرفة، وممثلي وحدة "حياة كريمة"، ومبادرة "صوتك مسموع"، وإدارات البوابة الإلكترونية، والأزمات، والمتابعة، بديوان عام المحافظة.

ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بأعضاء الغرفة، موجها الشكر لجميع المشاركين على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أهمية عرض الطلبات الخاصة بالغرفة المركزية بشكل دوري من خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.



وشدد القاضي، على ضرورة تطوير آليات العمل خلال المرحلة القادمة، موجها برصد أهم المشكلات الخاصة بحياة كريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على سرعة تذليل العقبات وحلها بشكل جذري.