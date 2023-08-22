الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة "إكسترا نيوز": مفاجآت وفعاليات جديدة بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت سارة سراج، موفدة فضائية "إكسترا نيوز"، من العلمين، أن عطلة هذا الأسبوع في العلمين تشهد مفاجآت وفعاليات جديدة، ويوم الخميس المقبل 24 أغسطس، حفلة غنائية لمحمد عدوية، ومحمود الليثي، ومسلم، ويوم 25 حفلة الرابر العالمي "راس"، وحفلة "ستاند أب"، وأيضًا يوم 26 أغسطس حفلة غنائية كبيرة لـ"كاريوكي".

وأضافت موفدة الفضائية، خلال مداخلتها، أنه ستتم إقامة مهرجان "القاهرة للدراما" في دورته الثانية، وهي فعالية استثنائية لأنها ستقام في مدينة العلمين الجديدة، ويوجد استفتاء خاص للجمهور يتم فيه اختيار أفضل الفنانين، وأفضل الأعمال الدرامية، من خلال الصفحة الخاصة بمهرجان الدراما على صفحة "فيسبوك"، ووجود عشرات من الأعمال الفنية المشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، ولجنة تحكيم برئاسة المخرج جمال عبدالحميد وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة إلهام شاهين، والفنان كريم عبدالعزيز.

وتابعت سارة سراج أن مهرجان القاهرة للدراما سيقدِّم فقرة خاصة لفنانين مميزين، وتكريمًا لمشوارهم الفنِّي، كما حدث في الدورة الأولى من خلال فقرة "شكرًا أسعدتونا"، وفقرة "العطاء"، ويتم التجهيز والتحضيرات لمهرجان "القاهرة للدراما" بقوَّة.

26 أغسطس أفضل الأعمال الأعمال الدرامية الأعمال الفنية الخميس المقبل العلمين الجديدة هرجان العلمين

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