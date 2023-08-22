الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الدراسات البيئية: التغيرات المناخية تسببت في زيادة عدد وقوة الأعاصير

الأعاصير
الأعاصير

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن ظاهرة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والسيول والجفاف التي تشهدها بلدان مختلفة، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا التي تعتبر إحدى أكبر ولايات أمريكا، التي اجتاحتها عاصفة مدارية "هيلاري" ونتجت عنها فيضانات وأمطار غزيرة، تحدث بطبيعة الأحوال الجوية والمناخية الطبيعية وتحدث في العادة في عدة مناطق في العالم. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الكوارث ليس بنفس القوة أو المكان الذي يحدث فيه الآن.

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد وقوة هذه الكوارث، بالإضافة إلى تغير مكان حدوثها. وأوضح سمعان أن مكان حدوث الأعاصير تغير بفعل تغير المناخ، ففي الماضي كانت تضرب مناطق غير مأهولة بالسكان، لكن الآن تحركت وأصبحت تضرب مناطق سكانية، وتضعف قوتها كثيرًا.

وأشار سمعان إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الكرة الأرضية جراء التغيرات المناخية أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات وزيادة درجة حرارته، حيث يمتص كميات كبيرة من الحرارة، مما يساعد على تغذية وتقوية هذه الكوارث، إلى جانب وجود دفء في الهواء مع الرطوبة.

ارتفاع درجات الحرار أستاذ الدراسات البيئية التغيرات المناخية اعاصير الكوارث الطبيعية

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