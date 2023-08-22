بعثة المنتخب الروماني في ضيافة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو

استقبل شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بعثة المنتخب الروماني التي تقوم بزيارة إلى مصر.

ورحب شريف مصطفى ببعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو وقام باصطحابها في جولة سياحية إلى معالم جمهورية مصر العربية وسط انبهار الحضور بالحضارة المصرية القديمة.

وقال إن وجود بعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو أمر يدعو إلى الفخر خاصة بعد الاتفاق على عدد من الأمور التنظيمية بين الجانبين مما يسهم في زيادة التطور الذي يشهده صفوف منتخب الفراعنة في الوقت الحالي.

وخلال الجولة السياحية تحدث رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو عن عمق العلاقة بين مصر ورومانيا في المجال الرياضي متمنيا لهم قضاء وقت ممتع داخل جمهورية مصر العربية.

وقدم الوفد الروماني الشكر والتحية إلى شريف مصطفى بعد حفاوة الاستقبال التي وجودها من الجانب المصري مؤكدين أن ذلك ليس بالغريب على الشعب المصري المضياف بطبعه، متمنين أن تتكرر تلك الزيارة في القريب العاجل من أجل التمتع بالأجواء السياحية الرائعة، فضلا عن عقد لقاء مع المنتخب المصري للووشو كونغ فو الذي أصبح قوة لا يستهان بها ضمن الدول الإفريقية في مجال الووشو كونغ فو ووصل إلى صدارة الترتيب على صعيد القارة السمراء.

نتائج متميزة

وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى لاعبي منتخباتنا القومية الحاصلين على العديد من البطولات والانجازات الرياضية فى العاب الكونغ فو ورفع الأثقال والجودو والتايكوندو وذلك خلال مشاركتهم فى العديد من المنافسات القارية والعربية والتى استطاع لاعبو منتخباتنا القومية فى الالعاب الأربعة تحقيق نتائج متميزة بها.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته فيما حققوا لاعبو المنتخب المصري فى الألعاب الاربعة من نتائج متميزة متمنيا لهم مزيد من التفوق والبطولات فى الفترات المقبلة حتى يظل علم مصر منفردا على منصات التتويج الرياضية .

وأكد وزير الرياضة خلال تكريمه للاعبي المنتخبات المصرية وأجهزتهم الفنية والطبية والإدارية على أن الرياضة المصرية وبالاخص الالعاب الأخرى نجحت فى تحقيق لنتائج مميزة ومتقدمة على مختلف الاصعدة والبطولات القارية والعالمية التى شاركوا فيها ، واضاف صبحي نستعد لخوض منافسات الاوليمبياد القادم وكلنا ثقة وأمل فى تحقيق لاعبي المنتخبات القومية المصرية فى جميع الالعاب لنتائج متميزة.