القاهرة الإخبارية تستعرض أبرز الملفات المطروحة على طاولة "بريكس"

يناقش رؤساء دول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" الذي يضم 5 اقتصادات ناشئة في جنوب إفريقيا، بعد قليل، ملفات شائكة على الساحة الاقتصادية العالمية اليوم، لتجسيد مساعي الكثير من القوى الدولية لبناء عالم متعدد الأقطاب، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة على العالم.

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” أبرز تلك الملفات المطروحة على طاوله الحوارات والنقاشات مرورًا بالقمة الرئيسية.

وقال الإعلامي أحمد بشتو، إن بعد تراجع أولوية ضم دول جديدة للمجموعة التي تشكلت في عام 2009، توجد حالياً مجموعة من 23 دولة راغبة في الانضمام، على عكس الصين التي تؤيد التوسع، خاصا وأن الهند والبرازيل رافضين الأمر بشدة في السابق ولكن تغير موقفهما لان قليلاً بعد اقتراح فرض شروط للانضمام بناء على معايير يتم الاتفاق عليها.

واكد أن الأزمة الروسية - الأوكرانية على أولويات فقد اتحدت دول المجموعة منذ اندلاع الأزمة، حيث صوتت البرازيل فقط لصالح قرار الأمم المتحدة وقف الأزمة ومطالبة روسيا بالانسحاب، بينما امتنعت الصين والهند وجنوب إفريقيا عن التصويت، كما يتم مناقشة آخر التطورات السياسية والجيوساسية في أزمة النيجر وانعكاساتها على أمن الساحل الغربي لإفريقيا.