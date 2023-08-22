الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان موسى: استجابة الأطفال لمشروع "أهل مصر" جيدة جدًا (فيديو)

جريدة الدستور

قالت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إننا الآن بالمرحلة الرابعة لمشروع "أهل مصر" للأطفال، حيث تم البدء فيه منذ عام 2018 بالمحافظات الحدودية، لدمج الأطفال وتنمية مواهبهم.

وأضاف "موسى" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن المشروع يشمل زيارة الأطفال للمتاحف والمناطق الآثرية والأماكن الدينية، إضافة إلى مجموعة من الورش الفنية عن المسرح والموسيقى والتراث.

الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية 

 

وتابعت: استجابة الأطفال للمشروع كانت جيدة جدًا، ثم قمنا بعمل ملتقى كبير للأطفال من المحافظات الحدودية للتعرف على بعضهم، ودمجهم مع بعضهم البعض خلال المرحلة الثالثة للمشروع، وشهدنا نجاح كبير للمتلقى ورأينا دمج حقيقي بين الأطفال بشكل عام.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه يتم العمل على الفئة العمرية من 12 لـ 16 عامًا، أما المرحلة الرابعة شهدت لجنة عليا للمشروع، بجانب لجنة تنفيذية، ويستمر المشروع على مدار 10 أيام بداية من أمس.

مشروع أهل مصر استجابة الأطفال جيدة جد ا استجابة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة

مواد متعلقة

ناقد رياضى: مفاوضات الاتحاد السعودى لضم محمد صلاح مستمرة (فيديو)

المهندس محمد ناصر: إنشاء أكثر من 3 آلاف كم إضافية إلى شبكة الطرق فى سيناء

نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: مصر من أهم الدول المصدرة للمانجو

بمناسبة عيد ميلادها.. أبرز المحطات الفنية فى حياة الفنانة صفاء الطوخى (فيديو)

صندوق مكافحة الإدمان يكشف تفاصيل خطة توعية الطلاب بمخاطر التعاطى (فيديو)

عميد "آثار القاهرة" السابق: الجامع الأقمر صاحب أقدم واجهة حجرية (فيديو)

سفيان رجب: أزمة نقص الخبز بتونس مسّت حقوق الشعب والأمن الغذائى (فيديو)

القاهرة الإخبارية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال (فيديو)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

"شبهة جنائية أم قضاء وقدر".. نهاية مأساوية لـ"ياسمين" فى حى عين شمس

تتنفس كذبًا.. الإرهابية تروج لوجود تجمعات بإحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل