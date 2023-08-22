حنان موسى: استجابة الأطفال لمشروع "أهل مصر" جيدة جدًا (فيديو)

قالت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إننا الآن بالمرحلة الرابعة لمشروع "أهل مصر" للأطفال، حيث تم البدء فيه منذ عام 2018 بالمحافظات الحدودية، لدمج الأطفال وتنمية مواهبهم.

وأضاف "موسى" خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن المشروع يشمل زيارة الأطفال للمتاحف والمناطق الآثرية والأماكن الدينية، إضافة إلى مجموعة من الورش الفنية عن المسرح والموسيقى والتراث.

الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية

وتابعت: استجابة الأطفال للمشروع كانت جيدة جدًا، ثم قمنا بعمل ملتقى كبير للأطفال من المحافظات الحدودية للتعرف على بعضهم، ودمجهم مع بعضهم البعض خلال المرحلة الثالثة للمشروع، وشهدنا نجاح كبير للمتلقى ورأينا دمج حقيقي بين الأطفال بشكل عام.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه يتم العمل على الفئة العمرية من 12 لـ 16 عامًا، أما المرحلة الرابعة شهدت لجنة عليا للمشروع، بجانب لجنة تنفيذية، ويستمر المشروع على مدار 10 أيام بداية من أمس.