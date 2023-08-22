"خناقة على البيت".. سيدة تتهم زوجها بابتزازها والأخير ينفي بالبحيرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" متضمن تتضرر سيدة من زوجها لقيامه بالتشهير بها وابتزازها بالبحيرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من زوجها والادعاء بقيامه بالتشهير بها وابتزازها بقصد الاستيلاء على منزلها وإجبارها على بيع المنزل له.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو -مقيمة بالبحيرة "لها معلومات جنائية"- باستدعائها وسؤالها قررت قيام المشكو فى حقه (مقيم بالبحيرة "له معلومات جنائية") بنقل الصور الخاصة بها من هاتفها المحمول على هاتفه، ولدى حدوث خلافات بينهما قام على إثرها المذكور بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب واستغلال تلك الصور ونشرها بقصد ابتزازها مادياً والتشهير بها، باستدعاء المشكو في حقه قرر حدوث خلافات بينهما ونفى ما قررته الشاكية، كما تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه ومُحرر بشأن ذلك عدة محاضر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

تنص قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات على عدة عقوبات للابتزاز الإلكتروني، ويمكن لأي شخص الإبلاغ عن وقوع جريمة دون الحاجة إلى شكوى من أي شخص آخر.

وفي حالة ارتكاب جريمة اغتصاب بالقوة أو التهديد، يعاقب الجاني بالسجن المشدد، إذا كان هناك دليل مثبت للحادثة.

كما يعاقب كل من يحصل على مبلغ نقدي أو شيء آخر بالتهديد بالحبس، ويعاقب الشخص الذي يحاول ذلك بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

وفي حالة تهديد غيره بالكتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب الجاني بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد.

وكل تهديد بارتكاب جريمة صغيرة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وفي حال وجود جرائم أخرى، يجب اتخاذ العقوبات الأشد.