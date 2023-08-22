بتروجت وأسوان.. أبرز مواجهات الأسبوع الأول بدوري المحترفين "القسم الثاني"

أقيمت اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، مراسم سحب قرعة بطولة دوري القسم الثاني "المجموعة الاولى" والمعروف بدوري المحترفين.

وأسفرت قرعة الجولة الأولى من البطولة عن المواجهات التالية:

راية X طنطا

وادي دجلة X المقاصة

السكة X لافيينا

النصر للتعدين X بترول اسيوط

بروكسي X القناة

بتروجيت X أسوان

النجوم X مكادي

دكرنس X المصرية للاتصالات

جمهورية شبين X غزل المحلة

حرس الحدود X ابو قير للاسمدة

وسبق القرعة إجراء قرعة علي ٣ ملاعب مشتركة بين ٦ اندية، لتفادي تسكين مباراتين علي نفس الملعب بالجولة ذاتها، وتمت تلك القرعة بين اندية راية وحرس الحدود، والاتصالات ووادي دجلة، وأسوان والنصر للتعدين.