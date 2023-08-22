الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتروجت وأسوان.. أبرز مواجهات الأسبوع الأول بدوري المحترفين "القسم الثاني"

قرعة دوري المحترفين
قرعة دوري المحترفين "القسم الثاني"

أقيمت اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، مراسم سحب قرعة بطولة دوري القسم الثاني "المجموعة الاولى" والمعروف بدوري المحترفين.

وأسفرت قرعة الجولة الأولى من البطولة عن المواجهات التالية:

راية X طنطا

وادي دجلة X المقاصة

السكة X لافيينا

النصر للتعدين X بترول اسيوط

بروكسي X القناة

بتروجيت X أسوان

النجوم X مكادي

دكرنس X المصرية للاتصالات

جمهورية شبين X غزل المحلة

حرس الحدود X ابو قير للاسمدة

 

وسبق القرعة إجراء قرعة علي ٣ ملاعب مشتركة بين ٦ اندية، لتفادي تسكين مباراتين علي نفس الملعب بالجولة ذاتها، وتمت تلك القرعة بين اندية راية وحرس الحدود، والاتصالات ووادي دجلة، وأسوان والنصر للتعدين.

 

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دوري القسم الثاني الاتحاد المصرى لكرة القدم دوري المحترفين قرعة دوري المحترفين الجولة الأولى بدوري القسم الثاني

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