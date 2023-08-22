الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المهندس محمد ناصر: إنشاء أكثر من 3 آلاف كم إضافية إلى شبكة الطرق في سيناء

اللواء المهندس محمد
اللواء المهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق

قال اللواء المهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن الوضع في سيناء كان متدهورا جداً قبل بداية التطوير الذي بدأ في الـ ١٠ سنوات الأخيرة، منوهًا إلى أنه كان هناك إهمال كبير لمنطقة سيناء على الرغم من أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

وأكد ناصر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن القيادة السياسية حالياً تسعى لتحويل منطقة سيناء كأحد البوابات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه قبل أن تقوم القيادة المصرية بإنشاء محطات تحلية المياه كان هناك اعتماد كلي على مياه نهر النيل لتغذية منطقة سيناء، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في مجال الزراعة.

إنشاء أكثر من ٣ آلاف كم إضافية إلى شبكة الطرق


ولفت رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إلى أن أحد أهم محاور التنمية هو محور الطرق، فقد تم إنشاء أكثر من ٣ آلاف كم إضافية إلى شبكة الطرق في سيناء، إضافة إلى إنشاء مطار البردويل الدولي، وتطوير مطار العريش لتسهيل حركة النقل من وإلى سيناء.

وأوضح رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، أنه قد تم إنشاء عدد من الجامعات منها جامعة العريش وجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان ضمن خطة التنمية والتطوير الخاصة بالخدمات التعليمية، بجانب عدد من المدارس والجامعات الدولية التي تقوم بتقديم أفضل خدمة تعليمية لشباب وأهل سيناء.

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