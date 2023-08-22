الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يسابق الزمن لحسم صفقة متعب الحربى من الشباب

متعب الحربي
متعب الحربي

يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي تدعيم صفوف الفريق الأول بأفضل الصفقات واللاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ودخل نادي الهلال في مفاوضات مكثفة مع مسئولى نادي الشباب؛ لضم اللاعب متعب الحربي، استعدادًا للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، بالإضافة للمسابقات المحلية التي يتواجد فيها الزعيم مثل دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح الهلال في إبرام العديد من الصفقات المميزة، خلال هذا الصيف، ويأتي في مقدمتها النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، بالإضافة إلى الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، والصربي ميتروفيتش، والدولي السعودي حسان تمبكتي.

واستهل الهلال مسيرته في دوري روشن للمحترفين السعودي بالفوز على أبها في الجولة الأولى بنتيجة 3- 1، ثم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع الفيحاء في الجولة الماضية.

ويحتل حاليًا الهلال المركز الرابع بجدول دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، خلف الثلاثي المتصدر على الترتيب اتحاد جدة وأهلي جدة والاتفاق.

 

الهلال السعودي الميركاتو الصيفي 2023 متعب الحربي الشباب السعودي دوري روشن للمحترفين

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