مساعد وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل مبادرة منصة "أيادي مصر"

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل زيادة عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادي مصر".

وقال “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “القناة الأولى”، إن المبادرة أقامت بشراكة استراتيجية ما بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأغذية العالمي، مشيرا إلى أنها منصة متكاملة وجميع صغار المنتجين فى مصر يسجلون بها.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، هناك 27 وحدة للمبادرة فى 27 محافظة، وتلك الوحدات تقوم بتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى كيفية التسجيل على المنصة وكيف يتم تطوير منتجاتهم بشكل حرفي وعالي، ثم فتح حساب لهم، يدخلون عليه مباشرة قيمة المدفوعات.

وواصل حديثه قلاً:" وبالتالي يتم إختيار أى منتج من المنصة وشرائه، ويغلف ويعبأ ويصل للمنزل والدفع إلكترونيا".

وكشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن تلك المنصة تعتبر سوقا مفتوحة، إضافة إلى المعارض التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها فى المحافظات المصرية، بشراكة إستراتيجية مع شركاء التنمية، وبالتالي يكون شكلا من أشكال الترويج للمنتجات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.