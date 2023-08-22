الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

قصة قضية مستخدمي فيسبوك للحصول على تسوية بـ725 مليون دولار

فيسبوك
فيسبوك

لا يزال بإمكان مستخدمي فيسبوك الذين لديهم حساب في أي وقت من مايو 2007 إلى ديسمبر 2022 التقدم للحصول على جزء من تسوية الدعوى القضائية البالغة 725 مليون دولار التي وافقت عليها الشركة، بمجرد حكم نهائي تصدره المحكمة في وقت لاحق.

وأمام المستخدمين مهلة حتى 25 أغسطس للتقديم، إما من خلال تقديم طلب عبر الإنترنت أو عن طريق إرسال النماذج الخاصة بهم بالبريد.

وتم الاتفاق على التسوية العام الماضي بعد مزاعم بأن الشركة شاركت المعلومات بشكل غير صحيح مع كامبريدج أناليتيكا وأطراف ثالثة أخرى.

جلسة استماع نهائية بشأن تعويضات فيسبوك

تعقد المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا جلسة استماع نهائية للموافقة في 7 سبتمبر، ولكن يمكن للمستخدمين التقدم بطلب مقدمًا.

وفي حالة الموافقة ستقوم شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 725 مليون دولار للمطالبات الصحيحة المقدمة، بالإضافة إلى النفقات والتكاليف الأخرى.

ووافقت الشركة على دفع التسوية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لكنها تنفي صراحة أي مسؤولية أو ارتكاب أي مخالفات، كما تقول صفحة تسوية الدعوى القضائية الخاصة بها.

وفقا لموقع ذا ناشونال يجب على أولئك الذين يسعون للحصول على تعويضات أن يكونوا قد أقاموا في الولايات المتحدة في أي وقت بين 24 مايو 2007 و22 ديسمبر 2022، بشكل شامل ليكونوا مؤهلين للحصول على المدفوعات.

سيختلف المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن يتلقاه المستخدمون بناءً على عدد المطالبات المقدمة ومدة استخدام شخص ما لفيسبوك خلال هذه الفترة، من المحتمل أن يقدم الملايين من مستخدمي Facebook مطالبة.

توزيع دفعات تسوية فيسبوك بمجرد حكم المحكمة


سيتم توزيع دفعات التسوية بمجرد منح المحكمة الموافقة النهائية على التسوية وبعد البت في أي طعون، وقال فيسبوك في عام 2018 إن بيانات 87 مليون مستخدم تمت مشاركتها دون موافقتهم مع شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية استخدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسيناتور تيد كروز في الحملات الرئاسية.

أدت الفضيحة إلى قيام الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في عام ٢٠٢٠.

فيسبوك طلبات تسوية مستخدمي فيسبوك دعوى قضائية تسوية قضائية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

"دماء على الطريق".. تفاصيل تمزيق شاب جسد جارته بالطريق

سيدة توفي طفلها بعضة كلب في الهرم: "حاولت أسعفه"

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

الجريدة الرسمية تنشر قرار افتتاح فرع قضايا الدولة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟