قصة قضية مستخدمي فيسبوك للحصول على تسوية بـ725 مليون دولار

لا يزال بإمكان مستخدمي فيسبوك الذين لديهم حساب في أي وقت من مايو 2007 إلى ديسمبر 2022 التقدم للحصول على جزء من تسوية الدعوى القضائية البالغة 725 مليون دولار التي وافقت عليها الشركة، بمجرد حكم نهائي تصدره المحكمة في وقت لاحق.

وأمام المستخدمين مهلة حتى 25 أغسطس للتقديم، إما من خلال تقديم طلب عبر الإنترنت أو عن طريق إرسال النماذج الخاصة بهم بالبريد.

وتم الاتفاق على التسوية العام الماضي بعد مزاعم بأن الشركة شاركت المعلومات بشكل غير صحيح مع كامبريدج أناليتيكا وأطراف ثالثة أخرى.

جلسة استماع نهائية بشأن تعويضات فيسبوك

تعقد المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا جلسة استماع نهائية للموافقة في 7 سبتمبر، ولكن يمكن للمستخدمين التقدم بطلب مقدمًا.

وفي حالة الموافقة ستقوم شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 725 مليون دولار للمطالبات الصحيحة المقدمة، بالإضافة إلى النفقات والتكاليف الأخرى.

ووافقت الشركة على دفع التسوية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لكنها تنفي صراحة أي مسؤولية أو ارتكاب أي مخالفات، كما تقول صفحة تسوية الدعوى القضائية الخاصة بها.

وفقا لموقع ذا ناشونال يجب على أولئك الذين يسعون للحصول على تعويضات أن يكونوا قد أقاموا في الولايات المتحدة في أي وقت بين 24 مايو 2007 و22 ديسمبر 2022، بشكل شامل ليكونوا مؤهلين للحصول على المدفوعات.

سيختلف المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن يتلقاه المستخدمون بناءً على عدد المطالبات المقدمة ومدة استخدام شخص ما لفيسبوك خلال هذه الفترة، من المحتمل أن يقدم الملايين من مستخدمي Facebook مطالبة.

توزيع دفعات تسوية فيسبوك بمجرد حكم المحكمة



سيتم توزيع دفعات التسوية بمجرد منح المحكمة الموافقة النهائية على التسوية وبعد البت في أي طعون، وقال فيسبوك في عام 2018 إن بيانات 87 مليون مستخدم تمت مشاركتها دون موافقتهم مع شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية استخدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسيناتور تيد كروز في الحملات الرئاسية.

أدت الفضيحة إلى قيام الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في عام ٢٠٢٠.