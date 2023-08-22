عروض لشراء جزء من حصة "القابضة للصناعات الكيماوية" فى "الشرقية للدخان"

أعنت شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم ايسترن كومباني.

وأوضحت الشركة في بيان، ردًا على استفسارات البورصة بشأن (بيع جزء من أسهم الشركة)، أنه جار حاليًا دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير، والتحديث وإعادة الهيكلة.