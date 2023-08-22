الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عروض لشراء جزء من حصة "القابضة للصناعات الكيماوية" فى "الشرقية للدخان"

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان

أعنت شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم ايسترن كومباني. 

وأوضحت الشركة في بيان، ردًا على استفسارات البورصة بشأن (بيع جزء من أسهم الشركة)، أنه جار حاليًا دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة. 

ولفتت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير، والتحديث وإعادة الهيكلة.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الشركة القابضة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة تعزيز فرص الاستثمار توجيهات الدولة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلماني عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباي

شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الخضراء شرقًا والحمراء غربًا

"الضرائب": يجب الإخطار بتأجير وحدة سكنية أو تجارية

ألقاها زوجها بالشارع بعد وفاة والدتها.. "التضامن" تنقذ سيدة مشردة بالغربية

التعاملات الصباحية|أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟