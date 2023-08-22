الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأولى" تعرض تقريرا عن أول سيدة ترأس اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان

أول سيدة ترأس اللجنة
أول سيدة ترأس اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى، تقريراً تلفزيونياً عن أول سيدة ترأس اللجنة النقابية للحرف اليدوية في أسوان.

وقالت أم كلثوم تاج السر، رئيس اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان، إنها ولدت فى أسوان في قرية صغيرة جدا، مشيرة إلى أنها من النوبة، وطبيعتها يكون بها الألوان والخامات التي تهيؤها فى عمل أى شيء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى”: “شغفي فى الحرف اليدوية أتي بسبب ذلك، وأعدت إحياء طراز كان بدأ أن يكون غير موجود، وهذا هو هدف الوحيد أو الهدف الأساسي لي”.

وتابعت: “قرأت كتير عن ريادة الأعمال وكمان علمت غيري من السيدات”.

صباح الخير يا مصر اللجنة النقابية للحرف

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