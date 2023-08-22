تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صفحات أسئلة يُزعم أنها لامتحان الاقتصاد الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة دورن ثان، اليوم الثلاثاء.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023 دور ثان، السبت 19 أغسطس وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني:

- الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والإستاتيكا.