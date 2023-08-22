الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر خلال أغسطس

محصول بنجر السكر
محصول بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أغسطس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
في الأراضي القديمة 
العروة المبكرة (زراعات أغسطس):
• التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعداداً للزراعة.
• تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين والتنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 ايام بين كل حرثة واخرى لتشميس الارض والقضاء على الافات والحشرات.
• إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.
• التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.
• في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.
• تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الري ولا يزيد طول الخط عن 10م.
• تتم الزراعة في جور بين كل منها 20سم وعلى عمق 1-2سم ويوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.
• يحتاج الفدان إلى 3- 4كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية او الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحه الشمس الشديدة.

• تكون ريه الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياه لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها ريه المحاياة بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.
• يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.
• متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتا دودة ورق القطن.
• وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة في الأراضي المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصا الارض المضاف اليها سماد بلدي.
• يجرى الري بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلماني عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباي

"الضرائب": يجب الإخطار بتأجير وحدة سكنية أو تجارية

شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الخضراء شرقًا والحمراء غربًا

ألقاها زوجها بالشارع بعد وفاة والدتها.. "التضامن" تنقذ سيدة مشردة بالغربية

التعاملات الصباحية|أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟