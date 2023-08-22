"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر خلال أغسطس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أغسطس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

في الأراضي القديمة

العروة المبكرة (زراعات أغسطس):

• التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعداداً للزراعة.

• تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين والتنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 ايام بين كل حرثة واخرى لتشميس الارض والقضاء على الافات والحشرات.

• إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.

• التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.

• في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.

• تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الري ولا يزيد طول الخط عن 10م.

• تتم الزراعة في جور بين كل منها 20سم وعلى عمق 1-2سم ويوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.

• يحتاج الفدان إلى 3- 4كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية او الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحه الشمس الشديدة.

• تكون ريه الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياه لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها ريه المحاياة بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.

• يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.

• متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتا دودة ورق القطن.

• وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة في الأراضي المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصا الارض المضاف اليها سماد بلدي.

• يجرى الري بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.