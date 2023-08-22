الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بالحوامدية

جثة
جثة

صرحت نيابة الجيزة الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالحوامدية عقب ورود تقرير الصفه التشريحية.

ولقى شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا يدعى "م.ا"، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية أحد الأشخاص الإجراءات القانونية اللازمة التحريات التصريح بدفن جثة الحوامدية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

تعليق نارى من نقيب الصحفيين على إضراب العاملين بمكتب "بى بى سى" بالقاهرة

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعى تهدد قطاع العمل الكتابى فى العالم والدول الأكثر ثراءًا

فقدت مصداقيتها.. أحمد موسى: الـBBC هدفها دعم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟