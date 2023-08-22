التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بالحوامدية

صرحت نيابة الجيزة الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالحوامدية عقب ورود تقرير الصفه التشريحية.

ولقى شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بالحوامدية، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا يدعى "م.ا"، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.