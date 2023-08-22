رفعت سيد يكشف لـ"الشاهد" الأسباب الحقيقية وراء حل جماعة الإخوان عام 1954

قال رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الإخوان بدأوا في التفاوض مع المستعمر الانجليزي خلف ظهر النظام الجديد الحاكم، وكان المعلن أن التفاوض من أجل الجلاء ولكن في الحقيقة كان التفاوض من أجل الوصول للحكم، وهي نفس الفكرة التي تكررت في ٣٠ يونية.

حل الجماعة

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السبب الأساسي وراء حل الجماعة عام ١٩٥٤ هو التخابر والتواصل مع الإنجليز.

وأضاف في حديثه، أن بيان الحل الذي تم إصداره في ١٤يناير عام ١٩٥٤ من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تضمن أكثر من عشرة أسباب لحل الجماعة، وكان من بين الأسباب فكرة تشكيل جيش موازي للجيش الوطني، والتفاوض مع المستعمر في الوقت الذي تكون فيه الدولة بحاجة إلى مساندة وطنية لتخطي الأزمة، وتأسيس روح العنف في الأجيال الصغيرة، وكانت البداية مع طلاب جامعة القاهرة.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.