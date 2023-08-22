ذا إندبندنت: مصر لديها الكثير لتقدمه من الطبيعة الساحرة للشواطئ الرملية البيضاء

روجت صحيفة "ذاإاندبندنت" البريطانية، إلى زيارة مصر لقضاء عطلات فصل الشتاء مع عملاق السفر البريطاني شركة "توي" للسياحة، وقالت إن لديها الكثير من الأشياء الرائعة لتقدمه من الطبيعة الساحرة للشواطئ الرملية البيضاء لطقسها الدافئ والمعتدل.

ورشحت الصحيفة قائمة بأفضل الشواطيء التي يمكن أن يزورها السياح البريطانية في سواحل مصر، مشيرة إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد المصري بما عن مختلف المقاصد الأخرى، أبرزها توفير عطلات مناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة، وأنها تمثل خيارا فعالة للباحثين عن أشعة الشمس بالشتاء.

وتطرق التقرير أيضًا إلى جمال الشواطئ المصرية، مقا شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة، والرياضات المتنوعة التي يمكن ممارستها في مصر، مثل رياضة الغوص في البحر الأحمر.

شرم الشيخ

قالت الصحيفة إن شرم الشيخ باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن السياحية شهرة ، تجذب شرم الشيخ المصطافين بساحلها الممتد على 37 ميلاً من الشواطئ الرملية ومياهها الفيروزية الدافئة.

ويمكنك الإقامة في مواقع على شاطئ البحر مباشرةً ويمكنك الاستيقاظ كل يوم على بعد خطوات من الرمال الذهبية والبحر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن شرم الشيخ لديها مجموعة كاملة من الأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام بها من رحلات السفاري ذات الدفع الرباعي على طول الكثبان الرملية أو بعض العلاجات بالتجزئة في الأسواق الصاخبة.

وهي أيضًا مشهورة بأنشطتها بعد حلول الظلام، حيث ينبض الشريط الشهير بالحياة ليلاً مع النوادي الليلية الشهيرة، لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر تقليدية ، توجه إلى عرض الرقص الشرقي.

الغردقة

كانت الغردقة ذات يوم قرية صيد هادئة ، وقد انفجرت مؤخرًا كمدينة حضرية ووجهة سياحية.

ولكن على الرغم من التحديث ، فقد تمكنت من التمسك بهذا السحر المصري الأصيل.

فنهارًا ، تتجول في الشوارع الضيقة لمدينة الضاحة القديمة التاريخية وتزور مسجد المينا الجميل. أو قم بالغطس أو الغطس بين الشعاب المرجانية النابضة بالحياة وحطام الحرب العالمية الثانية مثل السفينة التجارية البحرية البريطانية Thistlegorm التي أغرقتها القاذفات الألمانية في عام 1941.

في الليل ، توجه إلى المرسى لتناول العشاء والشراب في المطاعم الراقية والبارات العصرية - بينما يشاهد الناس اليخوت الفاخرة التي ترسو في المرفأ.

مرسى علم

قالت الصحيفة، إن مرسى علم هي المكان المناسب إذا كنت تفضل الابتعاد عن الزحام والضجيج والاستمتاع بملاذ أكثر هدوءًا من الحياة اليومية.

استنادًا إلى الساحل الغربي للبحر الأحمر ، توقع العثور على الشواطئ البكر - وإذا كنت محظوظًا ، فاختر شواطئ لنفسك.

فسوف تكتشف أيضًا بهجة الغطاس ، مع مجموعة كاملة من الشعاب المرجانية الساحرة في المياه الصافية للبحر الأحمر، وسرعان ما تجد نفسك تسبح مع السلاحف البحرية والأسماك ذات الألوان الزاهية وخراف البحر.