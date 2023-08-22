الإعلام السورى: عدوان إسرائيلى يستهدف محيط العاصمة دمشق

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن عدوانا اسرائيليا استهدف مساء الإثنين، محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط".

وفي السابع من أغسطس الجاري، قتل 4 عسكريين وأصيب 4 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

ونقل التلفزيون السوري حينها عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر العسكري: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكد المصدر نفسه أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ودوت انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق المضادات الجوية.

وكانت وسائل إعلام رسمية في سوريا ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى "عدوان إسرائيلي" بالصواريخ استهدف محيط دمشق.

وفي يوليو الماضي، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، حيث استهدف القصف بطارية للدفاع الجوي السوري أُطلق منها صاروخ باتجاه إسرائيل.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، في مناطق عدة.

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.