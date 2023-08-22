الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلام السورى: عدوان إسرائيلى يستهدف محيط العاصمة دمشق

عدوان إسرائيلى على
عدوان إسرائيلى على سوريا

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن عدوانا اسرائيليا استهدف مساء الإثنين، محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت  الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

 

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط".

 

وفي السابع من أغسطس الجاري، قتل 4 عسكريين وأصيب 4 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

 

ونقل التلفزيون السوري حينها عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

 

وأضاف المصدر العسكري: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

 

وأكد المصدر نفسه أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

 

ودوت انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق المضادات الجوية.

 

وكانت وسائل إعلام رسمية في سوريا ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى "عدوان إسرائيلي" بالصواريخ استهدف محيط دمشق.

 

وفي يوليو الماضي، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، حيث استهدف القصف بطارية للدفاع الجوي السوري أُطلق منها صاروخ باتجاه إسرائيل.

 

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، في مناطق عدة.

 

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.

عدوان إسرائيلى على سوريا
عدوان إسرائيلى على سوريا
هجوم إسرائيلي سوريا وسائط الدفاع السورية التصدي لعدوان إسرائيلي محيط دمشق

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الحدود الدنيا للشعبة العلمية للقبول بالكليات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

رفعت سيد أحمد لـ "الشاهد": عبدالناصر أعطى مساحة من الحرية لسيد قطب فى السجن

رئيس "اتصالات النواب": "حياة كريمة" أدخلت منظومة التحول الرقمى لـ1500 قرية

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية لتنسيق 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟