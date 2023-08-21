أغلى لاعب سعودي.. الهلال يتعاقد رسميًا مع حسان تمبكتي

أعلن نادي الهلال السعودي، الاثنين، تعاقده مع المدافع حسان تمبكتي، قادمًا من فريق الشباب لمدة 4 سنوات.

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة بين الهلال واتحاد جدة والنصر على ضم تمبكتي، لكن الشباب واللاعب فضلاً عرض “الزعيم”.

ورحب الهلال بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع تويتر، حيث ظهر في مقطع جديد، قائلًا:" بالنهاية أنا هلالي".

وأصبح تمبكتي أغلى لاعب محلي في تاريخ الدوري السعودي، رغم تفاوت المبالغ المادية التي ذكرتها التقارير الصحفية في السعودية.

وشارك تمبكتي مع منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2022، وبرز بشكل لافت في مباراة الأرجنتين.

وانضم تمبكتي لصفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا ومالكوم أوليفيرا، الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.