الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد يروي لـ"الشاهد" تفاصيل "أخطر 30 ثانية" هزت تاريخ مصر

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال د.رفعت سيد أحمد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن بداية اهتمامه كراصد لحركة جماعة الإخوان بدأت منذ حادثة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وكان قد أكمل جامعته عام 1979 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحق بالتجنيد.

أضاف رفعت، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما حدث في 30 ثانية هزّ تاريخ مصر ولفت انتباهه آنذاك خلال فترة السبعينات داخل الحرم الجامعي الذي شهد مظاهرات، مؤكدًا أن حادث الاغتيال كان مفصليًا لباحث في بدايته ولديه حث صحفي.

 تلك التيارات كانت متحالفة مع هذا الحاكم  

تابع أن تلك التيارات كانت متحالفة مع هذا الحاكم وأخرجهم من السجون ونحن شهود على تلك المساحة التي أعطيت لهم قياسًا بالتيارت اليسارية التي كانوا ينسبون إليها، مؤكدًا أن هذا الحادث دفعه للقراءة منذ أول الثمانينات وكان ضابطًا احتياطيًا بالقوات المسلحة بأكاديمية ناصر التي تعد معقلاً للكتب حيث اندمج في القراءة عن تلك الحركات التي قتلت رئيس دولة.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس فى الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

رفعت سيد أحمد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات هز تاريخ مصر راصد للإخوان السجون برنامج الشاهد

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