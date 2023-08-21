توخي الحذر والحفاظ على الطاقة.. واشنطن مستمرة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تواجه ارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يحث المسؤولين على توخي الحذر والحفاظ على الطاقة.

وأضافت الصحيفة أن درجات الحرارة المرتفعة باقية في منطقة واسعة من وسط الولايات المتحدة، مما تسبب في البؤس من خليج المكسيك إلى البحيرات العظمى.

كما أنه تم تسجيل درجات حرارة عالية قياسية في تكساس وولايات أخرى، تم إخبار الناس بضخ الماء الإضافي أثناء جز العشب أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، والتحقق من الجيران للتأكد من توفر تكييف الهواء.

ودفعت الحرارة الشديدة مدير شبكة الطاقة الكهربائية في تكساس إلى مطالبة السكان طواعية بتوفير الطاقة لمدة ثلاث ساعات ليلة الأحد.

كما أن كاليفورنيا لا تزال معرضة لخطر الفيضانات "الكارثية" بعد هطول الأمطار الغزيرة من العاصفة هيلاري.

وقالت سارة بارنز، خبيرة الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية ، إن منطقة دالاس فورت وورث كانت جاهزة للوصول إلى 110 درجة فهرنهايت (43.3 درجة مئوية) يوم الأحد بعد أن ضربت 108 درجة فهرنهايت (42.2 درجة مئوية) يوم السبت، وكان الرقم القياسي لتلك التواريخ هو 107 فهرنهايت (41.7 درجة مئوية) ، المحدد في عام 2011.

وقال بارنز إن المنطقة لا تهدأ بما فيه الكفاية في الليل، مضيفا "سيساهم هذا حقًا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة"، "هذا هو الشاغل الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالناس والحرارة."

وطلب مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس (إركوت) من سكان الولاية البالغ عددهم 30 مليون نسمة تقليل استخدام الطاقة طواعية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 10 مساءً بالتوقيت المركزي الصيفي بسبب "درجات الحرارة القصوى والطلب المرتفع المستمر والفقدان غير المتوقع للتوليد الحراري".

كان طلب Ercot للحفاظ الطوعي على الطاقة هو الطلب الثاني من نوعه في الأيام الثلاثة الماضية. وقالت الوكالة إنها ليست في عمليات طوارئ.

ولا يزال العديد من السكان ينظرون إلى شبكة الكهرباء بتوتر أكثر من عامين ونصف بعد انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء.

في غضون ذلك، وُضعت أجزاء من ساحل خليج تكساس تحت تحذير بشأن ما يمكن أن يكون عاصفة استوائية ستتحرك إلى الشاطئ يوم الثلاثاء.

في أماكن أخرى، كان مسؤولو الدولة الآخرون يحثون على توخي الحذر خلال موجة الحر الأخيرة.