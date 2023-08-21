موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

تشهد مدينة العلمين الجديدة، الخميس المقبل، حفلا غنائيا كبيرا لنجوم الطرب الشعبي محمد عدوية ومحمود الليثي ومسلم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام في مدينة العلمين حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

يفاجئ مهرجان العلمين الجديدة جمهوره، خلال الأسبوع الجارى، بسلسلة من الفعاليات والحفلات الغنائية وأنشطة مسرح الشارع، فضلًا عن البطولات الرياضية، وهى الفعاليات التى تتناسب مع جميع الأذواق والشرائح والأعمار.

ونجح المهرجان فى تقديم عدة فعاليات مميزة خلال الفترة الماضية، تتضمن عددًا من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات الأخرى التى حظيت بمتابعة كبيرة من الجمهورين المصرى والعربى.