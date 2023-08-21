الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

محمد عدوية ومسلم
محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي

تشهد مدينة العلمين الجديدة، الخميس المقبل، حفلا غنائيا كبيرا لنجوم الطرب الشعبي محمد عدوية ومحمود الليثي ومسلم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يقام في مدينة العلمين حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

يفاجئ مهرجان العلمين الجديدة جمهوره، خلال الأسبوع الجارى، بسلسلة من الفعاليات والحفلات الغنائية وأنشطة مسرح الشارع، فضلًا عن البطولات الرياضية، وهى الفعاليات التى تتناسب مع جميع الأذواق والشرائح والأعمار.

ونجح المهرجان فى تقديم عدة فعاليات مميزة خلال الفترة الماضية، تتضمن عددًا من الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية والفعاليات الأخرى التى حظيت بمتابعة كبيرة من الجمهورين المصرى والعربى.

العلمين مهرجان العلمين محمد عدوية محمود الليثي مسلم

مواد متعلقة

خالد محمود: العلمين لا تقل أهمية عن المدن العالمية والمهرجان أسعد الجميع

هل نجح مهرجان العلمين في تحقيق الرواج بالمدينة الجديدة؟ حسام هزاع يجيب

عزة مصطفى تناشد "حياة كريمة" لمساعدة رجل يحتاج جراحة تغيير مفصل

ابنة محمد نوح: والدى مكنش هيحب مهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا

قتلها أمام أطفالها.. شقيقة ضحية القليوبية تكشف تفاصيل الواقعة

خالد الجندى: كل إنسان له وجود فى عالم آخر قبل هذه الدنيا

بث مباشر.. حفل الفنان تامر عاشور بمهرجان العلمين الجديدة

الجيش السودانى: المليشيا استخدمت القُصر وصغار السن فى هجومها على سلاح المدرعات

الأكثر قراءة

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

ذهب لمعاتبته فسقط جثة.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بحلمية الزيتون

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

ردًا على شائعة وفاة ابنتها.. سهير شلبي: «عاوزة حقي»

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟